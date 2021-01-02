رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية عبر منصة Absher

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية، حرصا من وزارة الداخلية السعودية على راحة مواطنيها وسلامتهم خاصة في ظل انتشار كورونا، فقد كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية انه يمكن الآن الحصول على كافة الخدمات إلكترونيا وذلك عبر البوابة الموحدة والشاملة منصة أبشر، حيث يمكن للمقيمين داخل حدود المملكة الاستعلام عن المخالفات المرورية وكذلك خدمات استقدام العمالة ونقل الكفالات، وخدمات الأحوال المدنية، والاستفسار عن صلاحية إقامة وافد برقم الإقامة، وغيرها العديد من الخدمات ودون الحاجة إلى الانتقال إلى أي مكان.

خدمة استعلام المخالفات المرورية:

هي خدمة إلكترونية مجانية تقدمها مديرية الأمن العام، والتي تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

كما تصدرت محركات البحث طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية الوطنية أو رقم المركبة أو رقم اللوحة، وذلك عبر الرابط الموحد للخدمات “أبشر”

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يتم الدخول عبر شبكة الإنترنت على بوابة وزارة الداخلية (أبشر) بعد الدخول لبوابة ابشر يتم اختيار :- الخدمات الإلكترونية – المرور- الاستعلام عن المخالفات المرورية قم باختيار خدمات الأفراد. بعد الدخول على الخدمة قم بإدخال رقم الهوية لصاحب الطلب والرمز المرئي. قم بالضغط على عرض يتم استعراض عدد المخالفات أن وجدت مع تفاصيلها.

خدمات المرور من أبشر

يمكنكم الاستعلام عن كافة الخدمات المروية سواء للاستعلام عن خدمات الرخصة، وخدمات التفويض، والاطلاع على كافة المخالفات المروية بالتفصيل، كما أتاحت منصة أبشر إمكانية الانتهاء من كافة إجراءات تراخيص المركبات الجديدة ونقل ملكيتها، وكذلك تقديم تظلم أو اعتراض على المخالفات وإمكانية متابعة طلب الاعتراض برقم الهوية الوطنية.

رابط مباشر للاستعلام عن المخالفات المرورية العامة برقم الهوية

كما يمكنك تحميل تطبيق أبشر للجوال من خلال الروابط التالية:

تحميل تطبيق أبشر أفراد لـ الأندرويد تحميل تطبيق أبشر أفراد لـ الآيفون

الاعتراض على المخالفات المروية:

يتم الدخول إلى منصة أبشر

ثم اختيار طلب اعتراض

وتقديم الطلب

وقد حددت وزارة الداخلية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب الاعتراض ومنها: