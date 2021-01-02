شكرا لقرائتكم خبر برنامج التحول الوطني يحسن مستوى الخدمات المعيشية في المدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى برنامج التحول الوطني، في إطار تحسين مستوى الخدمات المعيشية، إلى الارتقاء بمدن المملكة لتغدو مدنا ذكية بخدمات وبنى تحتية ذات جودة عالية، تحوي ساحات عامة ومسطحات خضراء وممرات للمشاة، ويعمل البرنامج بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية على تحقيق هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، من خلال تحسين الخدمات المقدمة على مستوى المدينة، بما في ذلك المرافق العامة، ووسائل النقل العام والبنية التحتية، على أن تكون هذه الخدمات ذات جودة عالية وأكثر موثوقية وسرعة، ويسهل الوصول إليها.

التحول الرقمي في تقديم الخدمات البلدية

يشهد العالم في عصرنا الحالي قفزات تقنية وتطورا متسارعا في التقنيات الحديثة، تلك القفزات التي مكنت العالم من قضاء احتياجاتهم الكترونيا بسرعة وبفاعلية، وجعلت التحول الرقمي في تقديم الخدمات في صدارة الوسائل التي تضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتلبية متطلبات المستخدمين واحتياجاتهم.

ومن هذا المنطلق، عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني على تفعيل التحول الرقمي في تقديم خدماتها، من خلال:

• التحول من المعاملات الورقية إلى المعاملات الالكترونية

• إطلاق عدد من المنصات الالكترونية، من أبرزها بوابة الاستثمار البلدي (فرص) و البوابة الالكترونية الموحدة (بلدي)

بوابة الاستثمار البلدي (فرص)

تسعى لتعزيز الاستثمار البلدي في المدن السعودية، من خلال جمع كل الفرص الاستثمارية في منصة موحدة تمكن المستفيدين من الوصول إلى الفرص المعلن عنها في مختلف مناطق المملكة

إنجازات البوابة

عرض أكثر من 7200 فرصة استثمارية لـ285 أمانة وبلدية في أكثر من 100 نشاط متنوع، مما أسهم في:

• رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية

• تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البلدي

• إطلاق خاصية تأجير العقارات البلدية لإقامة أنشطة أو فعاليات موقتة في مجالات مختلفة من ضمنها إقامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية

البوابة الالكترونية الموحدة (بلدي)

تهدف البوابة إلى:

• تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة

• تسريع المشاريع التنموية والاقتصادية وجذب الاستثمارات من قبل القطاع الخاص

* تعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي

* إطلاق منصة بلدي التفاعلية بهدف إشراك المجتمع والمستفيدين من القطاع البلدي في المشاركة في طرح الأفكار والتعليق على اللوائح والتشريعات البلدية

محتويات المنصة:

تضم المنصة في نسختها الحالية ثلاث خدمات رئيسة وهي:

• بلدي استبيان

• بلدي قرارك

• بلدي تقييم ذاتي

كما يوفر النظام آليات التصويت الإيجابي أو السلبي، وكتابة التعليقات ومناقشتها، وإعادة صياغة المادة حسب منظور المستفيد، بالإضافة إلى جمع استطلاعات الجمهور من خلال النماذج والاستبيانات المطروحة التي تهدف لتحديد مسارات التحسين والتمكين على مستوى مختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة

تحسين الآليات وتطوير الخدمات

وسعيا لتحسين آليات إدارة المشاريع ورفع كفاءة تصنيف المقاولين والمكاتب والشركات الهندسية أنتجت قرارات وبرامج منها:

• إصدار قرار بإلزام المقاولين بالتأمين لمدة 10 سنوات ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها

• إطلاق برنامج تصنيف مقدمي خدمات المدن بهدف تصنيف مقدمي الخدمات حسب المعايير الفنية الائتمانية والتأمينية، ومتابعة التزام تلك المنشآت بمعايير البناء المستدام، لتوفير مقدمي خدمات مؤهلين في مختلف المجالات

• إطلاق «بوابة لتطوير السكن الجماعي للأفراد»، بهدف نشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، وتطوير آليات وإجراءات ترخيص وتسجيل المواقع، وتخفيف التكدس بالمساكن الجماعية، وجذب الاستثمارات

• إطلاق خدمة التراخيص الالكترونية للمساكن الجماعية للأفراد عبر البوابة الالكترونية، بحيث يستطيع صاحب العقار الحصول على ترخيص للمساكن فوريا وبكل يسر وسهولة

تطوير منظومة استثمار القطاع البلدي

عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطوير منظومة استثمار العقار البلدي من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات للتصرف في الأصول البلدية غير النقدية، مما يؤدي للاستغلال الأمثل للعقارات البلدية ويرفع الإيرادات، ونتج عن هذه المبادرة إطلاق عدد من المنصات الالكترونية والمشاريع منها:

منصة «مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية» لأكثر من 3000 مركز خدمة

بهدف مراقبة أداء والتزام شركات القطاع الخاص المشغلة لمراكز الخدمة في تقديم الخدمات البلدية طبقا للمعايير والاشتراطات الصادرة منها، وتقدم المنصة تقارير مفصلة عن سجل المعاملات التي تمت في مراكز الخدمة بالإضافة إلى بيانات مكانية عن موقع المركز وحالته النظامية، مما يسهم في توفير المعلومات والبيانات التشغيلية لمتخذي القرار لتطوير بيئة الاستثمار، ويدعم إجراءات تطوير الخدمات البلدية

منصة «بيع الزوائد التنظيمية الكترونيا»

على مستوى الأمانات أطلقت المنصة من قبل أمانة منطقة الشرقية عبر موقع الأمانة الالكتروني، والذي يجري من خلاله إتمام عملية بيع الزوائد التنظيمية بتقدير قيمة الزائدة وإصدار قرار بالموافقة، وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات الالكترونية وتتضمن:

• تحديث الصكوك

• الكروكي المساحي

• اعتماد المخططات وطلب بيانات مكانية

• طباعة لوحات وخرائط رقمية

مشروع حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية بالكورنيش الشمالي

يهدف المشروع إلى رفع مستوى الخدمات في المرافق العامة وتحسين تجربة زوارها من خلال الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذه المرافق، وتوفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للقطاع الخاص بعقود تمتد إلى 10 سنوات، ويتميز المشروع في حق التسمية ومنح متجر للمستثمر وعائد اللوحات الإرشادية والإعلانية وإمكانية تنظيم الفعاليات داخل الواجهة

مشروع الربط الالكتروني لإصدار رخص البناء للمشروعات العقارية

دشن المشروع من قبل أمانة الطائف بالتعاون مع مركز خدمات المطورين «إتمام» التابع لوزارة الإسكان، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتعزيز التكامل الخدمي مع القطاعات الحكومية، مما يعد خطوة مهمة في تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري، وحافزا لزيادة الاستثمار في هذا القطاع

تسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة في المدن

ولكي تكون الخدمات متوفرة للجميع، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، عددا من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات البلدية المقدمة في المدن، ومن هذا إطلاق مركز خدمة الضيف وسيارة خدمة العملاء المتنقلة ضمن نطاق أمانة منطقة الرياض وبلدياتها، لتقديم كل الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة لجميع فئات المجتمع، ممن يصعب عليهم الحضور إلى المقرات من المواطنين والمقيمين، بمن فيهم:

• السجناء

• الأشخاص ذوو الإعاقة

• كبار السن

• المرضى بالمستشفيات

من خلال الاستفادة من الخدمات الالكترونية الميسرة عبر منصة بلدي، والتي تشمل:

• طباعة الرخص المهنية والشهادات الصحية

• طباعة رخص البناء والترميم والتسوير

• طلب صيانة الطرق والإنارة وغيرها

• خدمة جهاز للتقييم الذاتي لمتابعة جودة الخدمات المقدمة وقياس رضا المستفيد

أطلقت سيارة خدمة العملاء المتنقلة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى بلديات منطقة الرياض، وتقدم جميع الخدمات البلدية لفئات المجتمع ممن يصعب عليهم الحضور إلى مقر البلدية عن طريق سيارة مخصصة مزودة بأحدث التجهيزات المكتبية والتقنية يشرف عليها كوادر شابة متخصصة يقدمون جميع الخدمات البلدية في وقت قصير وبجودة عالية

أطلقت أمانة الرياض صفحة Tel.940، التي تحتوي على خدمات عدة تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل الوصول للخدمات ومواقع البلديات وأرقام التواصل للإدارات المعنية

دشنت أمانتا الجوف ومنطقة عسير خدمة (حجز موعد) عبر البوابة الالكترونية للأمانة، مما يتيح تنظيم زيارات المستفيدين لمقر الأمانة والبلديات التابعة لها، ويسهم في الحصول على الخدمة بشكل أسرع وتقليل الازدحام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية تطبيق (مدينتي)، الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على الخدمات المقدمة على مستوى المدينة وأماكنها من خلال الخريطة التفاعلية، وتشمل تلك الخدمات: المستشفيات والمراكز الصحية

وجميع المحلات التجارية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة في المدن السعودية.

فعلت أمانة منطقة الحدود الشمالية، خدمات المستثمرين عن بعد لتشمل السداد الالكتروني وإبرام العقود وتجديدها، لتسهيل إجراءات الخدمات البلدية والمحافظة على سير الأعمال