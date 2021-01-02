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عقوبة ممارسة المقيم نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بدون ترخيص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعاقب نظام مكافحة التستر الشخص الغير السعودي الذي يمارس نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.

و يعاقب الشخص دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر بالسجن مدة لا تزيد عن 5سنوات وبغرامة لاتزيد عن 5 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، وتستوفى الزكاة والضرائب والرسوم واي التزام آخر مقرر على المنشأة بالتضامن بين المدانين

كما تتضمن العقوبة إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها ، وتصادر بحكم قضائي المتحصلات ، وإذا تعذرت مصادرة المتحصلات أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فتصادر بحكم قضائي اي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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