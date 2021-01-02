شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة ممارسة المقيم نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بدون ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعاقب نظام مكافحة التستر الشخص الغير السعودي الذي يمارس نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.

و يعاقب الشخص دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر بالسجن مدة لا تزيد عن 5سنوات وبغرامة لاتزيد عن 5 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، وتستوفى الزكاة والضرائب والرسوم واي التزام آخر مقرر على المنشأة بالتضامن بين المدانين

كما تتضمن العقوبة إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها ، وتصادر بحكم قضائي المتحصلات ، وإذا تعذرت مصادرة المتحصلات أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فتصادر بحكم قضائي اي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.