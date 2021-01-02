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السيسي: نقدر دور المملكة بالإنابة عن المجموعة الرباعية

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الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي:" نقدر دور المملكة بالإنابة عن المجموعة الرباعية "، لافتا:"  نقدر جهود الكويت لتحقيق المصالحة العربية ".

 

‏وأضاف السيسي:"  نؤكد على ثوابت السياسية المصرية لتحقيق التضامن العربي ‎"، مبينا:" نشدد على التعاون في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ".‎

 

‏وأكد السيسي، على أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة العربية المشتركة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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