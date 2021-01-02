شكرا لمتابعة خبر عن السيسي: نقدر دور المملكة بالإنابة عن المجموعة الرباعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي:" نقدر دور المملكة بالإنابة عن المجموعة الرباعية "، لافتا:" نقدر جهود الكويت لتحقيق المصالحة العربية ".

‏وأضاف السيسي:" نؤكد على ثوابت السياسية المصرية لتحقيق التضامن العربي ‎"، مبينا:" نشدد على التعاون في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ".‎

‏وأكد السيسي، على أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة العربية المشتركة.