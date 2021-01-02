شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رسالة مثيرة من شمس الكويتية للسعوديين بشأن الأمير محمد بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أبدت الفنانة الكويتية شمس، عن إعجابها الشديد بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله-.

ودعت شمس، السعودين لعمل تماثيل له من الذهب والألماس والزمرد، ويأتي ذلك تقديراً لجهوده في نقل المملكة إلى مزيد من التقدم وإنقاذها من ملايين من الأشخاص.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أنها تدين بعمرها لولي العهد لما فعله للإسلام وأنه أظهر الصورة السمحة للإسلام والمساواة بين الرجل والمرأة وكذلك الحقوق المدنية.

ولفتت إلى أنه يقوم بمجهود شخصي فردي ينسب لدول على مدى العصور لتفعل مثله، ولكن في المملكة التغير جاء من شخص اسمه محمد بن سلمان.