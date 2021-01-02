شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تيس بـ 60 ألف ريال في مزاد بجازان يُثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو مواطن يشتري تيسًا بقيمة 60 ألف ريال في مزاد بأحد محافظات جازان.

وأثار سعر التيس، جدلا واسعا بين المواطنين الذين رأوا أنه سعره مبالغ فيه، حيث يلاقي هذا النوع من الماعز إقبالا من المهتمين بشراء هذا النوع من التيوس.

وكان وصل سعر تيس من سلالة الماعز الشامية، إلى 300 ألف ريال في مزاد انطلق بالرياض.

ويملك التيس النادر، عارف السليل أحد أشهر مربي الأغنام عرضه في مزاد للماعز الشامية ووقف في المزاد على 300 ألف ريال.