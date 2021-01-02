شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مفتي المملكة يوجه دعوة هامة للمواطنين أثناء تلقيه لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، لقاح ‎كورونا، حيث قال " آل الشيخ ":" نعمة من نعم الله "، داعيا عموم الناس إلى التطعيم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 182 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,263 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 9 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6239 حالة.