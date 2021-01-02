شكرا لمتابعة خبر عن شرطة مكة تداهم وكرًا لتصنيع الخمور في إحدى الاستراحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

داهمت فرق البحث والتحري بشرطة العاصمة المقدسة، استراحة تستخدم وكرًا لصناعة المسكرات بحي الحسينية بمكة المكرمة، ويديرها وافد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

ويأتي ذلك بعد إعداد خطة محكمة لتطويق الاستراحة وضبط العامل فيها، فيما أسفرت العملية على ضبط أجهزة تسخين وتقطير بالموقع بالإضافة إلى 54 برميلًا سعة 200 لتر كما تم ضبط عدد 51 عبوة سعة لتر ونصف معبأة بمادة (العرق) المسكر وجاهزة للبيع وأقر الوافد بصناعته وبيعه المسكر.

وجرى تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات اللازمة معه ومن ثم تحويل المقبوض عليه إلى دائرة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بالنيابة العامة بحكم الاختصاص.