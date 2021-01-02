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بالفيديو.. مختص: مازلنا بعيدين عن الموجة الثانية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الدكتور "عوض العمري" نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بمجموعة سليمان الحبيب، على انخفاض أرقام الإصابات بكورونا في المملكة.

وقال الدكتور خلال حديثه في برنامج " في أسبوع " إن الارقام تثبت نجاح الممملكة في التعامل مع جائحة .

وأضاف : مازلنا  بعيدين عن الموجة الثانية من كورونا والقرارات القادمة في مصلحة المواطن والمقيم.

وتابع أن سباق اللقاحات مستمر، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من فاعلية اللقاح في التجارب السريرية، حيث ثبت حتى الآن أن المناعة فعالة لمدة شهرين.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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