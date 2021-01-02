شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص: مازلنا بعيدين عن الموجة الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الدكتور "عوض العمري" نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بمجموعة سليمان الحبيب، على انخفاض أرقام الإصابات بكورونا في المملكة.

وقال الدكتور خلال حديثه في برنامج " في أسبوع " إن الارقام تثبت نجاح الممملكة في التعامل مع جائحة كورونا.

وأضاف : مازلنا بعيدين عن الموجة الثانية من كورونا والقرارات القادمة في مصلحة المواطن والمقيم.

وتابع أن سباق اللقاحات مستمر، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من فاعلية اللقاح في التجارب السريرية، حيث ثبت حتى الآن أن المناعة فعالة لمدة شهرين.