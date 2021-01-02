شكرا لمتابعة خبر عن طريقة استخراج «بدل فاقد» لصك الطلاق عند الرغبة بالزواج مجددا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت بوابة «ناجز» التابعة لوزارة العدل، اليوم السبت، أنها تتيح إتمام كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية، تسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع.

وقالت وزارة العدل أن بوابة «ناجز» الإلكترونية تتيح إصدار بدل فاقد لأي صك، ومراجعة المحكمة التي أصدرته، فيما ردت على استفسار مطلقة، وصك طلاقها مفقود، ولديها نسخة منه، وترغب بمعرفة طريقة التقديم لإصدار بدل فاقد، إذ إنها مقبلة على الزواج مجددا والمأذون الشرعي طالب بإحضار صك الطلاق الأصلي.

وأكدت وزارة العدل، بأنه عند الرغبة بإصدار بدل فاقد لأي صك، بالإمكان مراجعة المحكمة التي قامت بإصدار الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي من هنـــــــــا ، وطلب «بدل مفقود».