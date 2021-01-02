شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. جولة داخل وخارج قاعة المرايا مقر إقامة القمة الخليجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

انتهت حكومة المملكة من تجهيز مقر إقامة القمة الخليجية 2021 في محافظة العلا .

وأظهرت صور لقناة " الإخبارية " المقر المرتقب في قاعة المرايا بالعلا الذي يشهد اجتماع قيادات المملكة والدول الخليجية ، إذ يجمع بين الفخامة والأصالة في بيئة زاخرة بالمشاهد الطبيعية الخلابة .

كما كشفت جولة لقناة " العربية " عن المقر الذي تعكس مراياه المشاهد البديعة حوله ، ومن الداخل يبدو السير بشكل مذهل ويضم جوانب هندسية ومعمارية هائلة وقاعات واسعة وفريدة .

وكانت سيارات المراسيم الملكية قد وصلت قبل أيام لمحافظة العلا إستعداداً للقمة الـ 41 التي ستنعقد في 5 يناير 2021 الموافق الثلاثاء المقبل .

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