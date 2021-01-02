شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» توضح إمكانية شحن «بطاقة الأحوال» من مدينة لأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه بإمكان المواطن والمواطنة تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوما.

وأكدت على أن ذلك لا يتطلب تعبئة استمارة إلكترونية، مشيرة إلى أنه تم احتساب غرامة قدرها 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية عند عدم تجديدها.

وتفاعلت مع استفسار مغرد أفاد بإتمامه تجديد بطاقته الوطنية وأنها جاهزة للاستلام في فرع جدة، في حين أنه موجود في الطائف، متسائلا عن إمكانية شحنها لاستلامها من فرع الطائف، حيث ردت «الأحوال المدنية» بأنه «لا يمكن ذلك».