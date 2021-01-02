اخبار السعوديه

«إغاثي الملك سلمان» ينشر عيادات طبية متنقلة في عبس اليمنية

0 نشر
0 تبليغ

في إطار تقديم خدماته العلاجية للشعب اليمني..

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وبلغ عدد المستفيدين من قسم الطوارئ 10 مستفيدين، ومن عيادة الباطنية 175 مستفيدًا، ومن قسم التوعية والتثقيف 193 مستفيدًا، ومن عيادة الصحة الإنجابية 6 مستفيدين، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر 2020م .

كما تم صرفت الأدوية لـ193 مستفيدًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 97 مستفيدًا، وبقسم الإحالة الطبية 22 مستفيدًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

 اقرأ أيضًا:

مساعدات مركز الملك سلمان.. 780 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية في 2020

بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي بحجة

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا