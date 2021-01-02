مجلس شؤون الأسرة: 2 من كل 4 أطفال يتعرضان للتنمر

أوضح مجلس شؤون الأسرة، أن 47% من الأطفال يتعرضون للتنمر، وأن 2 من كل 4 أطفال يتعرضان للتنمر من قبل أقرانهم.

وذكر المجلس –عبر تويتر- أنَّ 25% من المراهقين يتعرضون للتنمر، وذلك وفقًا لدراسة مسحية قام بها برنامج الأمان الاسري، ودراسة أخرى قام بها مركز الملك عبد الله للأبحاث.

ووجَّه مجلس شؤون الأسرة، خمسة نصائح للآباء لحماية أبنائهم من التنمر، وتتضمن:

ـ ثقف نفسك على كل ما يتعلق بالتنمر.

ـ علّم طفلك بأنه يستحق الاحترام.

ـ امنح طفلك الاهتمام الكافي.

ـ وفّر بيئة آمنة لطفلك.

ـ ذكر طفلك بمواطن قوته وقدراته.

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