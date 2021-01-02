ضبط 11 ألف مخالفة وإغلاق 1466 منشأة في تبوك خلال 5 أشهر

كشفت أمانة منطقة تبوك عن إحصائية لإنجازاتها والبلديات التابعة لها في جميع مدن ومحافظات المنطقة، لجملة من الخِدْمات البلدية والرقابية منذ مطلع العام الجاري 1442هـ وحتى اليوم.

وبلغ إجمالي الجولات الرقابية التي نفذتها الجهات المعنية بها «50812» شملت المنشآت الغذائية والحيوية كأسواق الخضار والفواكه واللحوم، وأسواق النفع العام للتأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أعمال النظافة الدائمة وتعقيم الأماكن العامة.

وأوضحت الإحصائية أن الفرق الميدانية بأمانة تبوك والبلديات التابعة قد قامت خلال الفترة الماضية من العام الجاري بتوجيه ما يزيد على 11 ألف مخالفة، وإغلاق 1466 منشأة، إضافة إلى مصادرة ما يفوق الـ18306 كجم من المواد غير الصالحة للاستخدام البشري.

أما فيما يخص أعمال النظافة العامة والتعقيم فقد بلغ إجمالي المواقع المعقمة 20145 موقعًا، باسخدام أكثر من مليوني لتر من المطهرات بعد التخفيف، من خلال 22 ألف جولة للنظافة، وإزالة 174537 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.

وأفادت الأمانة أن مركز البلاغات والطوارئ 940 التابع لها تلقى عددًا من البلاغات التي جرى استحداثها مؤخرًا؛ بسبب أزمة كورونا تمثلت في الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض، ومخالفات تقديم الوجبات الداخلية في المطاعم، ومخالفات صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، ومخالفات التجمعات في الحدائق، ومخالفات الأسواق والمجمعات التجارية، ومخالفات الأسواق الشعبية، ومخالفات المزادات والحراجات ومواقع التجمع الخاصة؛ حيث تجاوز عدد البلاغات التي استقبلتها الأمانة أكثر من 9000 بلاغ خلال تلك الفترة.

وفي الجانب التوعوي، قامت الأمانة بعمل حملات تثقيفية توعوية من خلال استخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات شبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار هذا الفيروس.

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