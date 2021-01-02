تعرف على المستندات المطلوبة لإصدار الهوية الوطنية لطلاب وطالبات الثانوي

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة الهوية الوطنية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه يمكن في حال إصدار بطاقة هوية وطنية لأول مره يلزم إحضار جميع المتطلبات في تذكرة الموعد.

ولطلاب وطالبات الثانوية، فبإمكانهم طباعة التعريف عبر نظام نور، التعريف يكون مختوم إلكترونيًّا من الموقع، في حال عدم توفر ذلك يتم الختم من الإدارة، وفقًا للأحوال المدنية.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المغردات على الحساب الرسمي للأحوال المدنية: « أبي أصدر بطاقة هوية وأنا طالبة ثانوي وش المطلوب مني ؟».

شروط الحصول على الهوية الوطنية

ووفقًا للأحوال المدنية فإذا كان الأب متوفى يرفق صورة مع أصل صك حصر الإرث مضافاً فيه صاحب الطلب للمطابقة.

ويجب إحضار أصل شهادة الميلاد مع صورة منه (يجب أن تكون بيانات الشهادة لصاحب الطلب ووالديه مطابقة لما هو مدون بسجل الأسرة)، وتعبئة النموذج الخاص بذلك بشكل إلكتروني أو بالقلم الأزرق وخط واضح بدون طمس أو كشط، ووفقًا للأحوال المدنية.

وكذلك صورة شخصية بالزي السعودي حديثة، وملونة، مطابقة للواقع مقاس 4 × 6 مع مراعاة أن يكون الوجه في وضع مقابل، وبدون نظارات، وبدون مؤثرات أو تحسين، وفقًا للأحوال المدنية.

وحضور صاحب الطلب مع والده أو عمه أو شقيقه أو الولي الشرعي للتعريف عليه، ويرفق صورة من بطاقة المعرف، على أن يكون عمر المعرف فوق 18 سنة، وفقًا للأحوال المدنية.

ويترتب على التأخر عن إصدار الهوية الوطنية بعد تجاوز سن الثامنة عشر غرامة مالية مقدارها مئة ريال.

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