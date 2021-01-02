المرور: 5 حقوق على قادة المركبات الالتزام بها للحفاظ على سلامة المشاة

تتضمن القيادة بالحد الأدنى داخل الأحياء السكنية
أوضح المرور السعودي، أنَّ هناك 5 حقوق يجب على قائد المركبة الالتزام بها، للمحافظة على حياة المشاة .
وذكر المرور –عبر تويتر- أن الحقوق الواجبة على قائد المركبة تجاه المشاة، تتضمن:
ـ التحقق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق.
ـ زيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية.
ـ خفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة، والتوقف التام عند الوصول إليها.
ـ القيادة بالحد الأدنى من السرعة داخل الأحياء السكنية.
ـ التنبه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.
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