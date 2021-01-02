لليوم الثاني.. الرياض وينبع تسجلان أعلى معدل للشفاء من كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، 182 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد اليوم السبت، إلى 354.263 حالة تعافٍ.

كانت وزارة الصحة أعلنت اليوم، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة.

وسجلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي اليوم السبت، بعدد 33 حالة، تليها ينبع 25 حالة، ثم جدة 14 حالة، ومكة المكرمة 8 حالات، والدمام 7 حالات، والدلم 5 حالات، وعنيزة 5 حالات، وتبوك 4 حالات تعافٍ.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي htps://covid19.moh.gov.sa.

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