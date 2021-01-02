الصحة: تسجيل 101 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 182 حالة ووفاة 9 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362979 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 182 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 354263 حالة.

كما تم تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6239 حالة.

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