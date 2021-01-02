3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 43 إصابة جديدة، تلتها مكة المكرمة بـ24 حالة، ثم المنطقة الشرقية 14حالة، فمنطقة القصيم 4 حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت مناطق (المدينة المنورة، وتبوك، وحائل) في المرتبة التالية بـ3حالات، وكل من (عسير ونجران والباحة) بحالتي إصابة. وجاءت في المرتبة الأخيرة، منطقة الجوف بواقع إصابة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل (101) إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID–19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 362979) حالة، منها (2477) حالةً نشطة لا تزال تتلقَّى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنةٌ، منها (354) حالةً حرجة، كما تم تسجيل (182) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين، ولله الحمد إلى (354263) حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات (6239) حالةً، بإضافة (9) حالات وفاةٍ جديدةٍ، لافتًا النظر إلى إجراء (27169) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلةٍ للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخصٍ عند خروجه من المنزل، لبس كمامة طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكانٍ مغلقٍ.

وجدَّدت «الصحة» توصية كل مَنْ لديه أعراضٌ بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيَّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصَّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراضٌ خفيفةٌ، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطةٌ لشخصٍ مصابٍ؛ وذلك بحجز موعدٍ من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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