بالفيديو.. القبض على جناة في 6 قضايا سطو وسلب وإطلاق نار

نجح رجال الأمن في القبض على عددٍ من الجناة في ست قضايا، تضمنت السرقة والسلب والسطو وإطلاق النار وإتلاف أجهزة ساهر، بمختلف مناطق المملكة، خلال الأسبوع الماضي.

وذكر الأمن العام –عبر حسابه على تويتر- أنَّ الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجناة في القضايا التالية:

ـ تمّ القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية، انتحلا صفة رجلي أمن وسلبا مبلغًا ماليًا قدره (8) آلاف ريال من أحد المقيمين.

ـ تمَّ القبض على مواطنين امتهنا تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

ـ تمّ القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وتعدَّى بسلاح ناري على وافد يعمل بمحل تجاري، والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

ـ تمَّ القبض على مواطنين قاما بإتلاف كاميرات الرصد الآلي (ساهر) وسرقة بطاريات الشحن الخاص بها وبيعها.

ـ تمَّ القبض على مواطن قام بالسطو على محل تجاري وسرقة مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

ـ تمَّ القبض على مواطن حمل سلاحًا من نوع رشاش، وأطلق النار في الهواء، وتباهى بمبلغ مالى بحوزته ووثّق ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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