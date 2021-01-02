أمين «الضمان الصحي» يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا: أشكر القيادة

تلقى الأمين العام لمجلس الضمان الصحي شبَّاب بن سعد الغامدي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد–19)؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخذت اليوم اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد–19)، ولله الحمد، وأتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولًا».

وأشاد أمين الضمان الصحي، بالتنظيم الذي وصفه بـ«الرائع» من وزارة الصحة.

وأعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في 26 ديسمبر الماضي، ارتفاع معدل التسجيل لتلقي لقاح كورونا خمسة أضعاف، في الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد الجرعة الأولى من التطعيم.

وأكد وزير الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ أن عدد المُطعَّمين ارتفع –كذلك– ثلاثة أضعاف المعدل اليومي، بعد تلقي ولي العهد اللقاح.

ووجَّه وزير الصحة الشكر لسمو ولي العهد على مبادرته المؤثرة، وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

وتلقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في 25 ديسمبر، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد–19)؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.