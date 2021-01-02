السعودية اليوم / أمانة الشرقية تحقق مستهدفات وزارة المالية في الإيرادات الاستثمارية للعام الثالث على التوالي



الدمام 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

سجلت أمانة المنطقة الشرقية إنجازًا جديدا في مجال الاستثمارات البلدية، من خلال تحقيقها مستهدفات وزارة المالية في الإيرادات المالية للسنة الثالثة على التوالي.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة للقطاع البلدي من خلال مساهمته الفاعلة في التنمية المستدامة، عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، بهدف تنويع الاستثمارات وتحقيق استدامة مالية في التنمية وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص بالرغم من الظروف والتحديات التي خلفتها جائحة

وأشار معاليه الى أن هذا الإنجاز تحقق بعد أن أطلقت الأمانة عدداً من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، ومواصلة عمل مبادرة الامتثال التي تتضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي وأكبها تدشين عدد من الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال وإنتاج خريطة استثمارية تفاعلية وبث مجموعة من الرسائل النصية والتطبيقات والخدمات الذكية التي تتضمن مجموعة من الخدمات الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال بهدف إشراك المجتمع وتحفيز مجتمع الاستثمار والتعريف بالمنافع وجدوى الاستثمار مع الأمانة ما عزز منهج الشفافية والشراكة.

وأكد أن الأمانة تعمل على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تحقيق برنامج التوازن المالي الدي يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع الإيرادات الحكومية وتعزيز قطاع الاستثمارات.

// انتهى /

17:34ت م

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الدمام 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسسجلت أمانة المنطقة الشرقية إنجازًا جديدا في مجال الاستثمارات البلدية، من خلال تحقيقها مستهدفات وزارة المالية في الإيرادات المالية للسنة الثالثة على التوالي.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة للقطاع البلدي من خلال مساهمته الفاعلة في التنمية المستدامة، عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، بهدف تنويع الاستثمارات وتحقيق استدامة مالية في التنمية وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص بالرغم من الظروف والتحديات التي خلفتها جائحة كورونا وأشار معاليه الى أن هذا الإنجاز تحقق بعد أن أطلقت الأمانة عدداً من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، ومواصلة عمل مبادرة الامتثال التي تتضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي وأكبها تدشين عدد من الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال وإنتاج خريطة استثمارية تفاعلية وبث مجموعة من الرسائل النصية والتطبيقات والخدمات الذكية التي تتضمن مجموعة من الخدمات الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال بهدف إشراك المجتمع وتحفيز مجتمع الاستثمار والتعريف بالمنافع وجدوى الاستثمار مع الأمانة ما عزز منهج الشفافية والشراكة.وأكد أن الأمانة تعمل على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تحقيق برنامج التوازن المالي الدي يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع الإيرادات الحكومية وتعزيز قطاع الاستثمارات.// انتهى /17:34ت م0043

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