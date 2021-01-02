رئيس وزراء اليمن: هجوم مطار عدن رسالة ضد السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، السبت، إن الهجوم على مطار عدن الدولي "عمل إرهابي كبير" ويحمل سمات "التقنيات" الحوثية.

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية الجديدة في تصريحات صحفية، أن هجوم مليشيا الحوثي على مطار عدن كان يستهدف القضاء على الحكومة الجديدة والتي شكلت وفقا لاتفاق الرياض.



وكشف رئيس الوزراء اليمني أن "التقنيات" التي استخدمت في الهجوم الصاروخي على مطار عدن من السمات المميزة لاستراتيجية مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



واعتبر عبدالملك الهجوم على مطار عدن الذي وقع، الأربعاء الماضي، "عمل إرهابي" كبير ورسالة ضد السلام والاستقرار في اليمن.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن التحقيقات الأولية والأدلة المادية تؤكد مسؤولية مليشيا الحوثي عن الهجوم، بالإضافة إلى معلومات تشير إلى أن خبراء إيرانيين أعدوا الهجوم المروع والذي خلف 135 قتيلا وجريحا بينهم 11 صحفيا.



إلى ذلك، أعلنت وزارة النقل اليمنية عودة الملاحة لمطار عدن الدولي ابتداء من يوم غدا الأحد وذلك عقب مرور 3 أيام من الهجوم الصاروخي بالتزامن مع وصول رئيس ووزراء الحكومة الجديدة الأربعاء الماضي.



ووجه وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي وذلك عقب زيارة تفقدية لعملية تأهيله وإزالة الاضرار التي لحقت به، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.



وقال الوزير اليمني "إننا أمام تحد كبير يحتم علينا جميعا التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لعودة عمل المطار بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي لن يثنينا عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات".



وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات التي استهدفت المطار في وقت قياسي.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك، تعمل منذ، الخميس الماضي، على إعداد ملف متكامل بالهجوم على مطار عدن، لتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح جرائم مليشيا الحوثي وللتسريع من تصنفيها كجماعة إرهابية.

