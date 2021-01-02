نصفهم نساء وأطفال.. 10 ضحايا بانفجار في عفرين السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين نصفهم من الأطفال والنساء جراء انفجار سيارة في ناحية جنديرس بريف عفرين شمالي غربي حلب السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضحايا السيارة التي انفجرت في ريف عفرين وخلفت قتيل وتسعة مصابين بينهم ثلاث نساء وطفلين.



وأشار المرصد السوري، إلى أن دوي انفجار عنيف سُمع في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية ومليشياتها في ريف حلب الشمالي الغربي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن سيارة ملغمة انفجرت قرب أحد الأفران، ما أدى إلى إصابة 5 مدنيين كحصيلة أولية، من ضمنهم ثلاث نساء.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في انفجار بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا السبت.

وقال مصدر طبي سوري، إن عددا من الأشخاص سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء انفجار سيارة ملغمة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وشهدت مدينة رأس العين وريفها تفجير أكثر من 15 سيارة ودراجة نارية مفخخة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على المنطقة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.