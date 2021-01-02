شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ 9 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 101 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 182 حالة إضافية، ووفاة 9 حالات، وهذه أدنى حصيلة يومية للإصابات بالفايروس تعلنها وزارة الصحة منذ 9 أشهر، وتحديدا منذ 31 مارس 2020 (قبل 278 يوما) حين تم إعلان رصد 110 إصابات جديدة آنذاك.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 362.979 حالة، من بينها 2477 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 354 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 354.263 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6239 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.59%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.68%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.71%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (43)، منطقة مكة المكرمة (24)، المنطقة الشرقية (14)، منطقة القصيم (4)، منطقة المدينة المنورة (3)، منطقة تبوك (3)، منطقة حائل (3)، منطقة عسير (2)، منطقة نجران (2)، منطقة الباحة (2)، منطقة الجوف (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (36)، جدة (10)، مكة المكرمة (8)، الدمام (5)، الطائف (4)، الهفوف (4)، الدلم (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (33)، ينبع (25)، جدة (14)، مكة المكرمة (8)، الدمام (7)، الدلم (5)، عنيزة (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.