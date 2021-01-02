︎ :
.
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، رسالة إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بشأن مشاركته في رالي داكار العام المقبل.
واستعرض آل الشيخ من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ”تويتر”، سيارته الـ”موستنج 68″ المعدلة، معرباً عن استعداده للمشاركة في الرالي المقبل.
بدوره علّق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على مقطع “آل الشيخ” بقوله: “كفو وتسعدنا مشاركة معاليك والتدريب عليّ وفالك الأول”، ليرد عليه قائلاً: “تم أتشرف”.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تركي آل الشيخ يُبدي استعداده للمشاركة في “رالي” بالـ”موستنج 68″.. ووزير الرياضة يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.