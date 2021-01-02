أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

وأكد أهمية الحرص على تنفيذ الفعاليات والبرامج التي تتناسب مع موسم الشتاء، وإبراز هوية المنطقة والتعريف بها وبما تضمه من نوع ثقافي وتراثي وحضاري.
وشدد على متابعة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية مع ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي والتعليمات والبروتوكولات الصادرة عن الجهات الصحية ووزارة الداخلية، والعمل على تطبيقها، وإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على المخالفين من الجهات والأفراد، وتكثيف جهود التوعية بمختلف المواقع، والتي تهدف الى حماية المتنزهين والسياح من مختلف مناطق المملكة وخارجها.
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