السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 18 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 25 وفاة وتسجيل 1064 إصابة جديدة بكورونا و1477 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس

// انتهى //

16:34ت م

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رام الله 18 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 25 وفاة وتسجيل 1064 إصابة جديدة بكورونا و1477 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوَفَيَات 1.0%، من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 119 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 27 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي .// انتهى //16:34ت م0041

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