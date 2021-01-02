السعودية اليوم / أمانة تبوك تستعرض إنجازاتها البلدية خلال الخمسة الأشهر الماضية



تبوك 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

كشفت أمانة منطقة تبوك عن إحصائية تنفيذها والبلديات التابعة لها في جميع مدن ومحافظات المنطقة ، لجملة من الخِدْمات البلدية والرقابية منذ مطلع العام الجاري 1442 وحتى اليوم ، حيث بلغ إجمالي الجولات الرقابية التي نفذتها الجهات المعنية بها (50812 ) شملت المنشآت الغذائية والحيوية كأسواق الخضار والفواكه واللحوم، وأسواق النفع العام للتأكد من سلامة الأغذية ، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس

وأوضحت الإحصائية أن الفرق الميدانية بأمانة تبوك والبلديات التابعة قد قامت خلال الفترة الماضية من العام الجاري بتوجيه مايزيد عن 11 ألف مخالفة ، وإغلاق 1466 منشأة ، إضافة إلى مصادرة مايفوق الـ 18306 كجم من المواد غير الصالحة للاستخدام البشري.

أما فيما يخص أعمال النظافة العامة والتعقيم فقد بلغ إجمالي المواقع المعقمة20145 موقعا ، باسخدام أكثر من مليوني لتر من المطهرات بعد التخفيف ، من خلال 22 ألف جولة للنظافة ، وإزالة 174537 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات.

وأفادت " الأمانة" أن مركز البلاغات والطوارئ 940 التابع لها تلقى عدداً من البلاغات التي جرى استحداثها مؤخراً بسبب أزمة كورونا تمثلت في الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض، ومخالفات تقديم الوجبات الداخلية في المطاعم، ومخالفات صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، ومخالفات التجمعات في الحدائق، ومخالفات الأسواق والمجمعات التجارية، ومخالفات الأسواق الشعبية، ومخالفات المزادات والحراجات ومواقع التجمع الخاصة حيث تجاوز عدد البلاغات التي استقبلتها الأمانة أكثر من 9000 بلاغ خلال تلك الفترة

وفي الجانب التوعوي قامت الأمانة بعمل حملات تثقيفية توعوية من خلال استخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات شبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار هذا الفيروس.

// انتهى //

14:40ت م

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تبوك 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسكشفت أمانة منطقة تبوك عن إحصائية تنفيذها والبلديات التابعة لها في جميع مدن ومحافظات المنطقة ، لجملة من الخِدْمات البلدية والرقابية منذ مطلع العام الجاري 1442 وحتى اليوم ، حيث بلغ إجمالي الجولات الرقابية التي نفذتها الجهات المعنية بها (50812 ) شملت المنشآت الغذائية والحيوية كأسواق الخضار والفواكه واللحوم، وأسواق النفع العام للتأكد من سلامة الأغذية ، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى أعمال النظافة الدائمة وتعقيم الأماكن العامة.وأوضحت الإحصائية أن الفرق الميدانية بأمانة تبوك والبلديات التابعة قد قامت خلال الفترة الماضية من العام الجاري بتوجيه مايزيد عن 11 ألف مخالفة ، وإغلاق 1466 منشأة ، إضافة إلى مصادرة مايفوق الـ 18306 كجم من المواد غير الصالحة للاستخدام البشري.أما فيما يخص أعمال النظافة العامة والتعقيم فقد بلغ إجمالي المواقع المعقمة20145 موقعا ، باسخدام أكثر من مليوني لتر من المطهرات بعد التخفيف ، من خلال 22 ألف جولة للنظافة ، وإزالة 174537 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات.وأفادت " الأمانة" أن مركز البلاغات والطوارئ 940 التابع لها تلقى عدداً من البلاغات التي جرى استحداثها مؤخراً بسبب أزمة كورونا تمثلت في الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض، ومخالفات تقديم الوجبات الداخلية في المطاعم، ومخالفات صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، ومخالفات التجمعات في الحدائق، ومخالفات الأسواق والمجمعات التجارية، ومخالفات الأسواق الشعبية، ومخالفات المزادات والحراجات ومواقع التجمع الخاصة حيث تجاوز عدد البلاغات التي استقبلتها الأمانة أكثر من 9000 بلاغ خلال تلك الفترةوفي الجانب التوعوي قامت الأمانة بعمل حملات تثقيفية توعوية من خلال استخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات شبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار هذا الفيروس.// انتهى //14:40ت م0033

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