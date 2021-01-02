2021-01-02

في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة المركبات والاعتداء على كاميرات ساهر

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذ رجال الأمن خلال الفترة الماضية عمليات نوعية ناجحة تمكنت خلالها من القبض على عدد من المتورطين في بعض الجرائم بمختلف المناطق.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي العديد من الجرائم في عدد من المناطق، حيث سقط العديد منهم في قبضة الأمن.

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومقيم تورطا في انتحال صفة رجل أمن وسلب مبلغ مالي من مقيم بجدة.

كما تم القبض على مواطنين قاما بتكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية في الرياض.

وفي حائل تم ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن وتهجم على وافد بمحل تجاري والاستيلاء على مبلغ مالي.

كما تمكن رجال الأمن من القبض على مواطنين تورطا بإتلاف كاميرات ساهر وسرقة بطاريات الشحن الخاصة بها وبيعها.

