‏⁧‫الصحة‬⁩ تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا‬⁩ منذ 9 أشهر

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تراجعت إصابات فيروس كورونا الجديدة في السعودية بشكل ملحوظ اليوم السبت بعد تسجل 101 حالة جديدة فقط، مقارنة بيوم أمس الجمعة حيث تم تسجيل 137 حالة.

وبذلك يكون قد تم تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا‬⁩ منذ 9 أشهر، ولله الحمد.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (101) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله ليصل إجمالي الوفيات إلى 6239 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (182) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (354,263) حالة ولله الحمد.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2477) حالة من بينها (354) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (362979) حالة، توفي منهم (6239) حالة.

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (101) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

الرياض 43 حالة، مكة 24، الشرقية 14، القصيم 4، المدينة 3، تبوك 3، حائل 3، عسير 2، نجران 2، الباحة 2، الجوف 1.

حملة تلقي اللقاح

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت بدء حملة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في الرياض وجدة والدمام، وأضافت أنه يتم العمل للوصول لجميع مناطق المملكة لتحقيق المناعة ضد فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

اللقاح آمن تماماً

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.