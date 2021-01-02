شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض إصابات كورونا في المملكة بتسجيل 101 حالة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا التراجع في المملكة مسجلة 101 إصابة اليوم السبت بعد أن سجلت أمس الجمعة 137 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل (101) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد اليوم، وتسجيل (9) حالات وفيات، وتسجيل (182) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (354,263) حالة.