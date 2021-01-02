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استمرار انخفاض إصابات كورونا في المملكة بتسجيل 101 حالة

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واصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا التراجع في المملكة مسجلة 101 إصابة اليوم السبت بعد أن سجلت أمس الجمعة 137 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل (101) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد اليوم، وتسجيل (9) حالات وفيات، وتسجيل (182) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (354,263) حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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