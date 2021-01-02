شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من أمطار غزيرة على مكة حتى الـ6 مساء والان نبدء بالتفاصيل
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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