شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من أمطار غزيرة على مكة حتى الـ6 مساء والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 6 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.