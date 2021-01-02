شكرا لقرائتكم رسالة خطية من أمير الكويت للرئيس المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2021-01-02 رسالة خطية من أمير الكويت للرئيس المصري تضمنت العلاقات الثنائية وسبل دعمها متابعات الخليج 365 - متابعة قام الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مبعوث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم السبت الموافق 2 يناير 2021 بتسليم رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتضمنت الرسالة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



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