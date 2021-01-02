شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على الطائف وأضم وميسان والعرضيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نبهت المركز الوطني للأرصاد اليوم (السبت) من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ6 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.