شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج المطلقة «بدل فاقد» لصك الطلاق عند الرغبة بالزواج مجددا؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتيح بوابة «ناجز» التابعة لوزارة العدل، إتمام كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية، تسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع.

وأكدت وزارة العدل أن بوابة «ناجز» الإلكترونية تتيح إصدار بدل فاقد لأي صك، ومراجعة المحكمة التي أصدرته.

وتفاعلت وزارة العدل مع استفسار مغردة أفادت بأنها مطلقة، وصك طلاقها مفقود، ولديها نسخة منه، وترغب بمعرفة طريقة التقديم لإصدار بدل فاقد، إذ إنها مقبلة على الزواج مجددا والمأذون الشرعي طالب بإحضار صك الطلاق الأصلي.

وإجابة على ذلك، أفادت وزارة العدل بأنه عند الرغبة بإصدار بدل فاقد لأي صك، بالإمكان مراجعة المحكمة التي قامت بإصدار الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي: http://najiz.moj.gov.sa، وطلب «بدل مفقود».