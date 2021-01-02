السعودية | دخول "الشولة" واعتدال الأجواء الشتوية في السعودية

شكرا لقرائتكم دخول "الشولة" واعتدال الأجواء الشتوية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع خبراء الطقس دخول طالع "الشولة" والاستقرار العام في عناصر طقس السعودية، وسط أجواء شتوية معتدلة البرودة.

حيث أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه في "تويتر": "اليوم 2 يناير دخول طالع الشولة وهو ثالث نجوم المربعانية، وينتهي في 14 يناير، والشولة نجمان متقاربان يمثلان مئبر العقرب قالت العرب: إذا طلعت الشولة طال الليل طوله".

وأضاف: "اليوم الثاني من يناير، ولأن مدار كوكب الأرض بيضاوي الشكل تقريبًا، فإنها ستبلغ اليوم نقطة الحضيض الساعة 04:51م، وهي أقرب نقطة إلى الشمس (147,093,162كم)، في حين تبلغ نقطة الأوج، وهي أبعد نقطة عن الشمس في 5 يوليو القادم (152,100,533كم) والفارق بين الحضيض والأوج نحو 5 ملايين كم".

في حين ذكر الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني: إن اليوم السبت هو بداية "طالع الشولة" وسميت بذلك من قول العرب: "شالت الناقة بذيلها" إذا رفعته، وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "آخر نجوم المربعانية أيامه 13 يومًا، الطالع الثالث من طوالع الشتاء فيها اسْتِمْرَار البرودة والصقيع ومظنة البرد متى مَا هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، في مثل هذه الأيام تفقدوا المساكين، وآخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة يزرع فيه المشمش والخوخ والحبة السوداء والبطيخ والبذنجان ويبدأ فيها طلع ذكور النخل، وبواكير النخل".



وأردف: "يقال: إذا طلعت الشولة طال الليل طوله، واعجلت الشيخ بوله، وأشدت على العائل العولة، كناية عن طول الليل وشدة البرد والحاجة الى الطعام واللباس".

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة الى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما أعلن النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، عن عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدد من مناطق المملكة. وقال المركز إن أجزاءً من منطقة الرياض ستشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم (السبت) وأشار إلى أن الحالة ذاتها ستشهدها المنطقة الشرقية وتشمل الأحساء والجبيل والخبر والدمام وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً. وأوضح أن أجزاءً من منطقة الحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة وحائل أيضاً، ستشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية، ويتوقع استمرار الحالة حتى الساعة التاسعة صباحا.