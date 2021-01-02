السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين



الدمام 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1253 جولة رقابية صحية، نتج عنها رصد 13 مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

كما قامت الأمانة برفع 14.912طناً من النفايات، وإزالة (8677) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9378 من الكوادر البشرية بالنظافة، كما تم تعقيم وتطهير 1460 موقعاً، بمشاركة 473 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام ‪267.460‬ لتراً من المعقمات والمطهرات.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940 .

//انتهى //

13:57ت م

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الدمام 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1253 جولة رقابية صحية، نتج عنها رصد 13 مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا و(6) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.كما قامت الأمانة برفع 14.912طناً من النفايات، وإزالة (8677) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9378 من الكوادر البشرية بالنظافة، كما تم تعقيم وتطهير 1460 موقعاً، بمشاركة 473 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام ‪267.460‬ لتراً من المعقمات والمطهرات.ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940 .//انتهى //13:57ت م0028

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