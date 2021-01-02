السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 160 طناً من السلال الغذائية في ولاية غرب كردفان السودانية



الخرطوم 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 160 طناً و 500 كيلوغرام من السلال الغذائية في حي الأمان بمحلية الفول التابعة لولاية غرب كردفان السودانية ، استفاد منها 9,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.

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13:56ت م

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