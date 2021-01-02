

عمان 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

بادرت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بتنفيذ تدريب عملي على كيفية أخذ العينات الطبية لفحص ال PCR للمرضى المشتبه بهم بفيروس

وتم العمل بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية على تدريب كادر من العيادات تضمن 5 من الممرضين ليقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية لمراجعي العيادات مع الأخذ بكافة تدابير ضبط العدوى وإجراءات السلامة العامة.

وبلغ العدد الإجمالي للعينات 93 عينة سيتم إرسالها للمختبر التابع لوزارة الصحة الأردنية للكشف عن نتائج العينات.

//انتهى//

13:56ت م

0026



عمان 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسبادرت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بتنفيذ تدريب عملي على كيفية أخذ العينات الطبية لفحص ال PCR للمرضى المشتبه بهم بفيروس كورونا (كوفيد - 19).وتم العمل بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية على تدريب كادر من العيادات تضمن 5 من الممرضين ليقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية لمراجعي العيادات مع الأخذ بكافة تدابير ضبط العدوى وإجراءات السلامة العامة.وبلغ العدد الإجمالي للعينات 93 عينة سيتم إرسالها للمختبر التابع لوزارة الصحة الأردنية للكشف عن نتائج العينات.//انتهى//13:56ت م0026

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري تنفذ تدريباً عمليا لفحص المرضى المشتبه بهم بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.