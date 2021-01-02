السعودية اليوم / الهند تسجل 19079 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 19079 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 10305788 إصابة في حين ارتفع إجمالي وفيات الفيروس إلى 149218 حالة .

// انتهى //

12:39ت م

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نيودلهي 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 19079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 224 حالة وفاة .وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 10305788 إصابة في حين ارتفع إجمالي وفيات الفيروس إلى 149218 حالة .// انتهى //12:39ت م0023

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