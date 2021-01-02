السعودية اليوم / روسيا تسجل 26301 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

سجلت روسيا 26301 إصابة جديدة بفيروس

وقالت السلطات الصحية إن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 447 حالة ، وأن إجمالي الوفيات المسجلة رسميا وصل إلى 58002 حالة .

// انتهى //

12:09ت م

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موسكو 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسسجلت روسيا 26301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية‭‭ ‬‬بينها 5452 حالة في موسكو، مما يرفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى ثلاثة ملايين و212637.وقالت السلطات الصحية إن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 447 حالة ، وأن إجمالي الوفيات المسجلة رسميا وصل إلى 58002 حالة .// انتهى //12:09ت م0020

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