السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 12690 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

سجلت ألمانيا اليوم السبت 12690 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد " روبرت كوخ " المختص برصد حالات كورونا بألمانيا أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1755351 إصابة بالفيروس التاجي والوفيات إلى 33960 حالة .

// انتهى //

11:35ت م

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برلين 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسسجلت ألمانيا اليوم السبت 12690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 336 حالة وفاة .وأوضح معهد " روبرت كوخ " المختص برصد حالات كورونا بألمانيا أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1755351 إصابة بالفيروس التاجي والوفيات إلى 33960 حالة .// انتهى //11:35ت م0019

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