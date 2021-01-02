السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض تنفذ خطة توعوية خلال إجازة منتصف العام



الرياض 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خطته الميدانية والتوعوية والوقائية لإجازة الربيع لهذا العام 1442هـ، عبر تهيئة العدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني في محافظات ومراكز منطقة الرياض.

وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة جماعة، وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة ما يلاحظ من مخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية، بجانب نشر المصليات المتنقلة في أماكن حضور المتنزهين لإقامة الصلوات ورفع الأذان وتفعيل حملة "الصلاة نور" و"حملة الخوارج شرار الخلق".

وأكد مدير عام الفرع خالد بن عبدالله العسيري على منسوبي الهيئة بمنطقة الرياض، أهمية القيام بالعمل والمهام المناط بهم وفق الأنظمة والتعليمات. مشيراً إلى أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي لإجازة منتصف العام وفق الأنظمة والتعليمات.

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11:30ت م

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