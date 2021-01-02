السعودية | عبدالرحمن يتغلب على إعاقته بحفظ القرآن في 9 أشهر فقط

بهمة عالية وإصرار الكبار استطاع الطالب عبدالرحمن آدم محمد ( من ذوي الاحتياجات الخاصة ) أن يحفظ القرآن الكريم كاملاً خلال 9 أشهر فقط وينجح في اختبارات جمعية خيركم بجدة.

قصة عبدالرحمن بدأت قبل 9 أشهر وتحديداً في شهر مارس خلال فترة الحجر نظير جائحة كورونا فالتحق بحلقات القرآن بجامع الشربتلي عن بعد وبالرغم أنه يعاني من الإعاقة الحركية ولا يجيد القراءة والكتابة لكنه استطاع أن يحفظ القرآن الكريم خلال فترة وجيزة يعجز عنها الكثير من الأصحاء.

وعن حياته مع القرآن قال: وجدت السعادة حين صحبت كتاب الله ، فمنذ الأيام الأولى لي وأنا اقرأ على معلمي بحلقات الشربتلي عن بعد وأنا أجد حلاوة هذا الحفظ والذي يسره الله لي ، فسبحان القائل : ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر )

من جهته قال معلمه الأستاذ مازن عز الدين : عبدالرحمن يعد حالة خاصة لم يسبق لي رؤية نظير لها فهو محب لكتاب الله ومثابر ومجتهد ، فالبرغم من إعاقته وكونه لا يجيد القراءة والكتابة إلا أنه ضرب أروع الامثلة في حب تعلم وحفظ القرآن الكريم ، ونتائجه ولله الحمد متميزة ومبهرة ، وأسأل الله له الثبات والمثوبة ولوالديه الكريمين أن يلبسهما تاج الوقار على مابذلوه من متابعة وتشجيع له خلال فترة حفظه.