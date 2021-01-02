السعودية | لائحة نظام الاستثمار التعديني .. المقابل المالي شرط التصدير بحد أقصى 30 % من الإنتاج

المناطق - الرياض

حددت 166 مادة، ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، التي اعتمدها بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، ودخلت حيز التنفيذ أمس، أول أيام يناير الجاري.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، تشتمل اللائحة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “أحد برامج الرؤية”.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار التعديني وتحديد الآليات التي تبرز المسؤولية والكفاءة والفاعلية لتطبيق النظام، ووضع إجراءات واضحة للمرخص مبنية على العدالة والشفافية.

وبحسب اللائحة، يحق للمرخص له برخصة الاستغلال، تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بعد إجراء عمليات معالجة صناعية وإزالة الشوائب منه، وذلك للاستفادة من المعدن المعالج في مجال الصناعة أو الاستخدامات الأخرى.

ويجوز تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية بشرط دفع مقابل مالي 10 من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر على ألا تتجاوز نسبة التصدير 30 في المائة من متوسط الطاقة الإنتاجية الفعلية السنوية قبل إجراء معالجة الخام، وللوزير أو من يفوضه زيادة هذه النسبة وفقا لمقتضى الحال.

وبحسب اللائحة، هناك تسعة تصرفات أو أفعال مخالفة، تستوجب العقوبة، أولها القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة، وثانيها عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، والتأخير عن دفع المبالغ المستحقة.

وذلك علاوة على عدم قيام المخرص له خلال 60 يوما من تاريخ إشعاره بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام أو اللوائح وأحكام الرخصة، وعدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة.

وأوضحت اللائحة، أن تقدير العقوبة يكون حسب جسامة المخالفة وتعدد المخالفات ومساحة الموقع المخالف.

وكان إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات، التي أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في يونيو الماضي.

وشملت هذه الخطوات الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما شملت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة، بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهة أخرى.