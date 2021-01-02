شكرا لقرائتكم خبر عن أجازة لا عدوى .. المتنزهات تستعد بالتعقيم ونصائح لكشتة صحية والان نبدء بالتفاصيل

تستعد المتنزهات لاستقبال زوارها في أجازة منتصف العام الدراسي ، من خلال خطة شاملة، لأعمال الصيانة والتعقيم والتطهير والرقابة وأعمال التشجير والتزيين. فيما تجري الجهات المعنية حملات تفتيشية على المطاعم والمقاهي ومنافذ البيع مستمرة وبشكل مكثف، للتأكد من تقيدها بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك سلامة الغذاء، مع التركيز على نظافة الحدائق والمتنزهات والأسواق والشوارع الرئيسة والتعقيم والتطهير، وتجهيز الشوارع والميادين، بزراعتها بالزهور الموسمية والأشجار. ووجهت وزارة الصحة نصائح للرحلات ىالبرية بإجراءات احترازية ، مثل تجهيز حقيبة الاسعافات الأولية وممارسة الأنشطة الخركية والحرص على نظافة اليدين عمد تحضير الطعام.

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