إغاثي الملك سلمان يوزع 160 طناً من السلال الغذائية بالسودان

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 160 طناً و 500 كيلوغرام من السلال الغذائية في حي الأمان بمحلية الفول التابعة لولاية غرب كردفان السودانية ، استفاد منها 9,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.