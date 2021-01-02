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إغاثي الملك سلمان يوزع 160 طناً من السلال الغذائية بالسودان
متابعات الخليج 365 - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 160 طناً و 500 كيلوغرام من السلال الغذائية في حي الأمان بمحلية الفول التابعة لولاية غرب كردفان السودانية ، استفاد منها 9,000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.
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