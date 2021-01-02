الدفاع المدني يحذر من مخاطر الدفايات ويوضح أمثل الطرق لتشغيلها

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني ، تحذيراً من المخاطر التي قد تتسبب بها الدفايات، فيما أوضحت أمثل الطرق لتشغيلها بشكل آمن يضمن سلامة مستخدميها.

وأوضحت المديرية أن التدفئة بالفحم والحطب في الأماكن المغلقة يترتب عليها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون المؤدي استنشاقه في فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث وفاة، مضيفة أن أفضل الطرق لاستخدام هذا النوع من التدفئة يكون بإشعال النار في مواقع جيدة للتهوية أو تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

كما حذرت مديرية الدفاع المدني، من خطورة استخدام مدفأة الكيروسين أثناء النوم لاحتمال تسرب سائل الكيروسين، مشددة على التأكد من غطاء الكيروسين، وإطفاء المدفأة عند النوم، مع إشعالها وإطفائها خارج المنزل.

وأشارت المديرية إلى أن استخدام “مدفأة الغاز” أثناء النوم يؤدي إلى الاختناق إذا كانت الغرفة مغلقة، إضافة لخطر تسرب الغاز واحتمال نشوب حريق جراء ذلك، مضيفة أنه من الأفضل التأكد من عدم تسرب الغاز قبل تشغيل المدفأة، وإطفائها عند عدم الاستخدام.



